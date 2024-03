Troppi indisciplinati sulle strade

Dovendo accompagnare mia nipote da scuola a casa, perché infortunata, ho girato in auto attraversando il centro di Bologna naturalmente ai 30 all'ora. Ho notato : persone che attraversano la strada, guardando il cellulare, sia sulle strisce pedonali sia fuori dalle stesse; persone che attraversano la strada davanti all'autobus da cui sono scesi; ciclisti che girano sotto i portici, sui marciapiedi, su strade a senso unico contro il senso di marcia, che passano col rosso e attraversano l'incrocio in diagonale, zigzagano fra le auto ferme o che vanno a passo d'uomo; motociclisti come sopra ed in più a velocità pazzesca; auto che sorpassano con impazienza chi va alla velocità consentita. Possibile che quello che ho visto io non lo vedano le forze di polizia urbana? Ma ci prendono in giro con la storia dei 30 km all'ora ? Io rispetto le regole, ma mi sembra di essere un marziano e non so quanti accidenti mi avranno mandato quelli che mordevano il freno dietro di me. Dello spiegamento di forze dei giorni successivi al bando non ho visto più traccia. Non vorrei che valesse ancora il detto : Bando bolognese dura trenta giorni meno un mese.

Fabio Bastianini