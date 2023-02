"Ansiolitici nelle bottiglie di Sprite, a 17 anni cominciano con la cocaina"

Samantha Zanconi, psicologa della Pars e operatrice dello sportello della famiglia in piazza Mazzini, fa luce sul mondo delle emergenze giovanili, sempre più complesso tra la dipendenza dal porno, dal digitale, del videogioco, un mondo in cui spuntano ora anche l’ossessione dalla performance e nuovi modi di drogarsi. "I primi allarmi iniziano già alle elementari, i docenti segnalano che alcuni bambini hanno un rendimento scolastico basso, difficoltà nel ritmo sonno-veglia, arrivano in classe già stanchi. Approfondendo, spesso viene fuori che passano molto tempo davanti ai videogame. Ora, premesso che i videogiochi non devono essere demonizzati perché promuovono tante capacità e permettono di relazionarsi quando si è collegati in internet, l’allarme deve scattare quando il videogioco toglie tempo alle altre attività come ad esempio i compiti. Molti ci chiedono quante ore possono tenere il figlio di fronte alla Play, ma non è questo il punto. Piuttosto – l’analisi di Zanconi – se il bimbo non fa i compiti, è agitato, è aggressivo, allora non va bene, sono questi i segnali a cui far caso. Dietro il videogioco spesso poi c’è poi lo shopping game, capita che vi sia nascosta una vera e propria educazione all’azzardo, ad esempio tramite le loot-box (pacchetti misteriosi), le scatole premio, che innescano nei ragazzi il meccanismo tipico delle slot machine. Il gioco a mano a mano ti dà premi desiderabili, poi non ti dà più nulla a meno che non paghi con soldi reali. Stiamo facendo prevenzione su questo". Tra i giovani delle scuole medie e superiori, "vediamo che si sta diffondendo moltissimo la dipendenza dal porno, a volte sono proprio i ragazzi ad aprirsi e a raccontarcelo. C’è una considerazione della sessualità completamente deviata, un continuo mettersi a confronto con un mondo super prestante, desiderabile ma non reale. In questi casi bisogna fare educazione alla sessualità e all’affettività – prosegue Zanconi –, capire cosa si intende con sessualità".

Sul fronte alcol e droga, Zanconi fa notare che "non solo purtroppo non passano mai di moda, ma cambiano le modalità di assunzione, con il risultato di tanti disturbi depressivi. Ora si usa ad esempio mettere benzodiazepine o ansiolitici in una bottiglia di Sprite. Oltre ai ‘classici’ hashish e cannabis, si registra un abuso di benzodiazepine e ansiolitici, di solito tra i 14 e i 17 anni. Sopra i 17, invece, c’è più uso di cocaina, che ora si trova non più pura ma mescolata con altre sostanze e quindi costa meno".

Chiara Gabrielli