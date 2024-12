Casa di comunità, iniziati i lavori. Due milioni dal Pnrr per Camerino

Sono iniziati i lavori per la costruzione della casa di comunità di Camerino, con il confinamento dell’area di cantiere e i relativi scavi di sbancamento per la realizzazione delle opere di fondazione. Il progetto esecutivo, appena approvato nella determina pubblicata in albo pretorio, prevede un finanziamento di due milioni 99.240 euro (primo stralcio) con fondi Pnrr. L’opera riguarda la costruzione di un edificio di circa 485 metri quadrati sull’area del complesso ospedaliero in posizione retrostante rispetto all’ospedale, appena sotto alla piattaforma di atterraggio delle eliambulanze. Il fabbricato in corso di realizzazione prevede solo il piano terra, dove troveranno spazio gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e degli infermieri di famiglia o di comunità, i servizi di assistenza domiciliare e quelli infermieristici. Queste attività andranno a integrare quelle presenti nel distretto sanitario di Camerino. La casa di comunità avrà struttura in cemento armato in opera e sarà in classe energetica A con solo fonti di approvvigionamento elettrico, essendo dotata di impianti meccanici a pompa di calore con impianto fotovoltaico.

"Adesso siamo in piena fase di realizzazione delle strutture territoriali previste per l’Ast di Macerata dal Pnrr" dichiara il direttore generale dell’Ast Marco Ricci. Soddisfatto anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini.