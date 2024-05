Cedrola resta alla guida di Economia

La professoressa Elena Cedrola è stata confermata alla guida del dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Macerata. Continuità, dunque, per un dipartimento che negli ultimi due anni e mezzo è stato condotto attraverso un rinnovo totale dell’offerta formativa, in linea con le recenti richieste da parte delle imprese e delle istituzioni: tre corsi triennali in Economia e management, in Economia e marketing per la sostenibilità e data analysis per le scienze sociali; due corsi magistrali in Management e marketing Internazionale e Finanza e mercati. Quest’ultimo disponibile anche in lingua inglese e con la possibilità di conseguire un triplo titolo: italiano, francese e polacco. "Il prossimo triennio sarà dedicato a consolidare le linee di sviluppo intraprese – annuncia la direttrice Cedrola (nella foto), laureata in Economia all’Università Cattolica di Milano con una specializzazione in Marketing che si è rafforzata con un dottorato di ricerca in marketing a La Sapienza –. Stiamo dimostrando che è possibile studiare nelle Marche respirando l’internazionalizzazione e la specializzazione". Nominata nel 2021, la direttrice Cedrola ha portato a incrementare i finanziamenti derivanti da bandi competitivi internazionali e nazionali, le convenzioni con aziende ed associazioni del territorio, nazionali e internazionali. Negli ultimi anni la struttura organizzativa del Dipartimento si è sviluppata per favorire l’ingresso dell’innovazione in università, conferendo quella giusta apertura che consente agli studenti iscritti di sviluppare vicino a casa una preparazione solita e aperta. Va in questa direzione la recente riqualificazione della sede in piazza Strambi, concepita per diventare punto di incontro tra docenti, studenti, imprese e enti di ogni estrazione, oltre che per favorire una didattica innovativa e al passo coi tempi.