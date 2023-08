Concerto dei Cugini di Campagna a Recanati: sul palco anche i "Lettera 22"

La storica band "I Cugini di Campagna" in concerto a Recanati, si esibirà questa sera con ingresso gratuito, in piazza Leopardi. È l’ultimo appuntamento dell’estate recanatese targata Pro Loco e Comune. Chi non ha cantato almeno una volta "Anima mia", la loro canzone più celebre che li ha consacrati nel 1973? La band, nata nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti, si è affermata con il brano "Il Ballo di Peppe" lanciato da "Alto Gradimento", la trasmissione-cult di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Da allora è stato un successo dietro l’altro. Attualmente il gruppo è formato dai due volti storici (1970): Ivano "Poppi" Michetti alla chitarra, cori e basso, e Silvano Michetti alla batteria, percussioni, cori e programmazione a cui si aggiungono Tiziano Leonardi alle tastiere, cori (dal 2012) e Nicolino "Nick" Luciani (voce, keytar e tastiere). Il loro ultimo brano di successo è "Lettera 22" presentato al Festival di Sanremo di quest’anno. E sarà proprio il gruppo musicale recanatese "Lettera 22", nato nell’estate 2010, vincitore tra l’altro a Musicultura nel 2012 e finalista nel 2015, ad aprire questa sera il loro concerto a Recanati con il brano che s’intitola proprio "I Cugini di Campagna", dove raccontano di un gruppo di giovani che cercano fortuna fuori della provincia in cui vivono. Attualmente la band è composta dai recanatesi Gianluca Pierini (voce e tastiere), Francesco Fabretti al basso, il santese Luca Orselli alla batteria, il filottranese Matteo Ortenzi (chitarra) e il portoelpidiense Paolo Romagnoli (tastiere).

Antonio Tubaldi