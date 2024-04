Cuochi nominati ambasciatori del brodetto alla portorecanatese

Si è conclusa la seconda edizione dell’iniziativa organizzata dalla Pro loco di Porto Recanati e dall’Accademia del brodetto nell’istituto alberghiero di Loreto, per formare i cuochi di domani che diventeranno soprattutto gli ambasciatori del prelibato brodetto portorecanatese, l’unico con all’interno lo zafferano. Ieri si è svolta la seconda e ultima lezione che ha visto impegnati gli studenti con i due chef, Fabio Giorgini e Angelo Ambrosino. "Entrambi, che sono componenti dell’Accademia del brodetto, hanno spiegato ai ragazzi i trucchi del nostro piatto e tutti i passaggi, fino alla cottura e realizzazione finale – spiega Marco Pacella, presidente della Pro loco -. Ma il percorso sarà concluso il 30 giugno, quando in occasione del Brodetto Show di Tipicità tutti loro saranno premiati in piazza e riceveranno un attestato, che li certificherà ufficialmente come ambasciatori del brodetto alla portorecanatese". Intanto, Pacella dà novità anche sulla festa del primo Maggio, prevista nella pineta Volpini: "Il programma comincerà alle 11. Sarà presente una nostra postazione per la parte food, che venderà tra le altre cose fave e porchetta, oltre a un’area verde abbastanza grande nella quale chiunque potrà fare un picnic. Inoltre, ci sarà uno spazio per i giochi dei bimbi e una postazione con dj-set, una veleggiata a cura degli Amici della Vela "Mario Jorini" e un torneo di bocce".