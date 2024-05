A 14 anni si perde sul San Vicino, ore di paura per una ragazzina

Apiro (Macerata), 6 maggio 2024 – Escursione a lieto fine, verso i 1.200 metri del monte San Vicino in territorio di Apiro, per una famiglia di Chiaravalle che ieri mattina era giunta in auto nella zona dei Piani di Pian dell’Elmo, per arrivare alla vetta. Padre, madre e figlia 14enne hanno iniziato l’itinerario, imboccando un sentiero da cui si sarebbero allontanati perdendo di vista la ragazza. Ma i genitori non si sono persi d’animo, e avrebbero deciso di dividersi: la madre è tornata verso i Prati, il padre si è trattenuto nell’area.

Poco dopo le 11 quando la minorenne ancora non era stata rintracciata, la mamma ha chiamato il 112 che ha allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto, sono accorsi i pompieri di Apiro, poi di Camerino e Macerata, i carabinieri di Apiro e di Matelica e i forestali di San Severino, e il Soccorso alpino, allertando anche il Nucleo cinofili e l’elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo.

I vigili del fuoco di Apiro sono saliti fino al sito dove si trovava il genitore che li ha guidati incrociando il punto in cui aveva visto per l’ultima volta la figlia. Partendo da lì, hanno iniziato a chiamarla per nome. Il timore era che la ragazzina fosse finita in un punto molto impervio. invece intorno alle 12.30 è stata ritrovata in rassicuranti condizioni dietro a un cespuglio. E dopo quasi tre ore di paura, la famiglia si è felicemente riunita.