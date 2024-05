Cbf Balducci, si aspetta l’ufficialità per coach Lionetti

Si attende l’ufficialità di coach Valerio Lionetti (foto) alla Cbf Balducci, il club vuole aprire un ciclo con il tecnico che negli ultimi anni è stato nello staff di Daniele Santarelli del fortissimo Conegliano. Per la nuova stagione di A2 di volley la dirigenza si è mossa sul mercato e si attende che il club ufficializzi i volti nuovi, come l’opposta Clara Decortes, nell’ultimo anno a Mondovì (A2) dove ha firmato 559 punti risultando la migliore dell’A2. Non ci saranno Federica Stroppa e Danjiela Dzakovic. Capitolo schiacciatrici, confermata la capitana Alessia Fiesoli che avrà come future compagne l’argentina Daniele Bulaich Simian, ex Albese a Lecco, e Valeria Battista, nell’ultimo anno a Messina e in precedenza a Pesaro. Rimanendo nel pacchetto delle schiacciatrici, non indosserà più la casacca arancionera Alessia Bolzonetti, la sensazione è che Arianna Vittorini scelga un club dove possa essere più protagonista, potrebbe essere lontano da Macerata il futuro di Giorgia Quarchioni. Confermata il libero Giulia Bresciani, il reparto potrebbe essere completato ancora da Aurora Morandini qualora non trovi un club dove giocare con continuità. La regia della Cbf Balducci sarà della confermata Asia Bonelli, c’è da completare il reparto dopo l’addio di Aurora Masciullo. La novità al centro è Sara Caruso, ex Montecchio Maggiore, il reparto sarà completato dalle confermate di Alessia Mazzon e Federica Busolini, si cerca un’altra centrale. Non faranno più parte della rosa le centrali Giada Civitico destinata al Costa Volpino e la tedesca Laura Broekstra.