Danni, sporcizia e tracce di sangue: "Hanno devastato la Caritas"

"L’altra mattina, davanti a tanta devastazione, è stato enorme lo sconforto. Ma chi può accanirsi così contro la Caritas?" Marco Malaccari è il coordinatore del centro Caritas di Civitanova, in via Parini, tra i primi ad arrivare sul posto insieme ad altri volontari. Si sono trovati davanti a una scena inaspettata per la violenza con cui dei vandali si sono scatenati. È la terza volta, nel giro di poco tempo, che la struttura viene violata. Un mese fa ignoti procurarono danni negli spazi delle cucine e i responsabili hanno anche lasciato aperto il frigorifero, facendo così rovinare gli alimenti all’interno. Stavolta hanno fatto di peggio. L’intrusione è probabilmente avvenuta domenica notte e per ore, nella giornata di lunedì, la squadra scientifica del commissariato di Civitanova ha effettuato rilievi. Perché i balordi hanno maramaldeggiato al piano terra – il piano superiore è chiuso per lavori al dormitorio – e hanno lasciato tracce ovunque: di sangue soprattutto, probabilmente di qualcuno che è rimasto ferito e che ha imbrattato vetri delle finestre, pareti, porte. Per tutta la giornata di ieri sono state effettuate pulizie profonde, così da poter riaprire il servizio mensa e quello della distribuzione dei pacchi alimentari, momentaneamente sospesi a causa dei danni alla struttura.

"Stiamo rimettendo a posto e sistemando alla meglio, ma era un disastro – racconta Malaccari – e penso che qualcuno si sia ferito e abbia sporcato di sangue ovunque. Non si sono accontentati e hanno sporcato anche con bisogni corporei e poi rotto le porte. Rubato? Nulla. C’era un computer che non hanno toccato e i soldi nella macchina del caffè, ma forse non sono riusciti a rompere la cassetta che li custodisce. Non è la prima volta – continua – che subiamo queste visite, ma questo è un crescendo. Incomprensibile tanto accanimento".

Un blitz effettivamente rabbioso con particolari strani, compresi due post it lasciati attaccati alla macchina del caffè distrutta; su uno c’era scritto "viva gli zingari" e sull’altro "chiuso fino al 16 novembre". Sono stati acquisiti dalla polizia, che ha rilevato impronte in tutte le stanze. Da oggi il centro è tornato operativo, con i suoi volontari a darsi da fare per aiutare chi ha bisogno: ogni giorno una trentina di persone bussa in via Parini per avere un pasto e sono tra 350 e 400 le famiglie assistite attraverso la distribuzione dei pacchi alimentari.

Lorena Cellini