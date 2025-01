Discoteca nel mirino dei residenti a Macerata, i titolari: “Minimizziamo i disagi, lavoriamo per tenere viva la città”

Macerata, 17 gennaio 2025 – “Il nostro locale si impegna costantemente per minimizzare i disagi per i residenti”. La parola a Raffaele Trimarco e Leonardo Evangelisti, i titolari del Cave Club di vicolo Tornabuoni, a Macerata, il locale finito sotto la lente della polizia locale dopo le segnalazioni e gli esposti dei residenti. A protestare sono stati gli abitanti del palazzo in cui sorge il locale, esasperati “dal rumore della musica fino a notte fonda e dagli schiamazzi. Non può esserci una discoteca – avevano protestato nei giorni scorsi sul Carlino – sotto i nostri appartamenti, in quelli che erano i magazzini del palazzo”. Del caso è stata investita anche la polizia locale, che nelle scorse settimane ha sanzionato il club.

Ora arriva la replica dei titolari del locale. “La musica viene fermata ogni sera alle 2, nel pieno rispetto delle normative sul rumore e per garantire una convivenza serena con la comunità circostante – spiegano Trimarco ed Evangelisti – e le serate che facciamo sono due, a volte una, e non tre tutte le settimane. Non lasciamo sporcizia né tolleriamo comportamenti incivili. La pulizia dell’area è una nostra priorità e ogni sera provvediamo a mantenere l’ordine attorno al locale. Per quanto riguarda il rumore, abbiamo preso in carico le segnalazioni dei residenti”. I

titolari spiegano che, dopo il primo esposto, hanno parlato con alcuni di loro per “capire le problematiche e cercare di risolverle. Alcune persone hanno riferito che, pur sentendo la musica, la ritengono sopportabile. Altri, invece, hanno espresso disagio, comprensibile, considerando che abitano direttamente sopra il nostro impianto audio. Per questo abbiamo fatto in modo che l’impianto fosse regolarizzato e sottoposto a una valutazione tecnica acustica, ma siamo sempre aperti a soluzioni che possano migliorare la situazione. Tuttavia ci ha sorpreso e rammaricato un episodio che ha coinvolto un residente; durante una serata di Stand-up comedy ha deciso di lanciare acqua sui nostri clienti dal terzo piano del palazzo. Questo gesto, ripetuto più volte, è stato segnalato alle autorità e l’individuo è stato identificato dalla polizia. Tale episodio dimostra che non tutti i disagi derivano esclusivamente dalle nostre attività, ma anche da comportamenti che non rispettano la convivenza civile. Il nostro obiettivo non è mai stato di creare conflitti, ma di contribuire alla rinascita di una Macerata che sta attraversando un momento di difficoltà. Siamo giovani, abbiamo investito tempo e denaro in questo progetto con l’intento di offrire un luogo di svago, cultura e aggregazione, nel pieno rispetto delle leggi. Siamo solo ragazzi che cercano di costruire qualcosa di positivo per la città”. Trimarco e Evangelisti credono che il Cave Club “possa essere una risorsa per Macerata, non un problema”.

“La nostra piccola realtà contribuisce a mantenere viva una città che altrimenti rischia di diventare sempre più vuota – affermano –. Tra gli eventi che organizziamo non ci sono solo serate di svago, ma anche iniziative di beneficenza. Stiamo lavorando in stretto contatto con tutte le autorità competenti, come il Suap, la polizia locale e la Questura, per assicurarci che tutte le nostre attività siano svolte nel pieno rispetto delle regole. Siamo disponibili a collaborare con chiunque voglia contribuire a migliorare la situazione. Finora abbiamo avuto pochi confronti diretti con i residenti, e crediamo che un dialogo aperto possa sempre portare a soluzioni positive”.