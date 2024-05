Due sedie da mare per i disabili acquistate grazie a una cena solidale

Due sedie Job da mare per il centro "Il Ciclamino" di Corridonia. La cerimonia di consegna è avvenuta nella struttura gestita da Pars insieme con i rappresentanti dell’associazione "I Focolari" che hanno consegnato agli ospiti le due sedie. Sono state acquistate dalla Pars con il ricavato della decima edizione della cena solidale organizzata dai Focolari. Le Job sono sedie a rotelle speciali, caratterizzate da particolari ruote gommate, utilizzate per favorire il trasporto di persone con disabilità motoria sia in spiaggia che in acqua. Presenti anche il sindaco Giuliana Giampaoli e l’assessore ai Servizi Sociali Nelia Calvigioni. "È un piccolo gesto – ha affermato il primo cittadino – , ma determinante che dimostra come le reti territoriali portino a risultati d’eccellenza". "Ai ragazzi viene proposto un calendario di iniziative sempre – ha ribadito Calvigioni – e le sedie daranno ancora più possibilità di vivere al meglio le giornate al mare". Le due sedie rimarranno nella piena disponibilità de "Il Ciclamino". "Siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo – ha dichiarato Gessica Stizza, responsabile dei servizi educativi e scolastici Pars – che ci permette di garantire un intervento di eccellenza orientato alla vera integrazione della persona con disabilità". "Contentissimo dell’acquisto che la Pars ha deciso di fare con il nostro contributo", ha sottolineato Fabrizio Perticarari, dell’associazione "I Focolari".