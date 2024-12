Ecco gli assegni di cura per gli anziani non autosufficienti

È stata pubblicata la graduatoria per il 2024 per l’erogazione dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti. Il contributo di 200 euro per dodici mensilità è finalizzato a sostenere 110 anziani, tante sono state le domande ammesse, non autosufficienti assistiti a domicilio direttamente da familiari o da assistenti familiari con regolare contratto di lavoro, residenti nell’Ambito territoriale sociale n. 15. Il servizio è destinato a persone over 65 non autosufficienti che abbiano già ottenuto il riconoscimento definitivo sia dell’invalidità civile pari al 100% che siano titolari dell’indennità di accompagnamento. "Ci siamo attenuti alla normativa in corso che caldeggia il potenziamento dei servizi domiciliari, in linea con la riforma per la non autosufficienza, che vedrà maggiori investimenti – dice il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro (foto) –. L’assistenza domiciliare riveste un’importanza fondamentale per garantire che le persone malate possano restare nel proprio domicilio". A questo proposito, c’è ancora la possibilità di presentare domanda per il bando relativo al servizio di assistenza domiciliare per persone ultra 65enni in condizioni di parziale o totale autosufficienza affette da Alzheimer, o altre forme di demenza. Info: 0733.256291-344 o ambitosociale@comune.macerata.it.