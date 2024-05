Edicola di Sant’Anna. Delibera per l’ok ai lavori

Partiranno tra non molto i lavori per realizzare l’edicola di Sant’Anna, e cioè la santa patrona del quartiere Castennou di Porto Recanati, che verrà così collocata in piazza della Vecchia Pescheria. A darne notizia è stato il comitato di quartiere Castennou (guidato dal presidente Cristiana Mataloni), che l’altro giorno sulla propria pagina Facebook ha condiviso un avviso pubblico.

"Il comitato di quartiere Castennou è lieto di informarvi che a breve inizieranno i lavori per la costruzione dell’edicola di Sant’Anna – si legge sul social network –. Lunedì è stata firmata dalla giunta comunale la delibera numero 100 che ci permetterà di avviare i lavori". Allo stesso tempo, il comitato di quartiere Castennou sottolinea un’altra cosa: "Non possiamo che ringraziare, per la preziosa e inestimabile collaborazione, il geometra Andrea Capitanelli senza il quale non saremmo riusciti a fare tutto questo".