Elio porta in scena 'Quando un musicista ride' al teatro Rossini

Stasera si parte guidati da Elio e dalla sua band per esplorare quell’immenso repertorio degli anni ’60-’70-’80 seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano. L’appuntamento è alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova dove andrà in scena lo spettacolo "Quando un musicista ride" in cui Elio (pseudonimo di Stefano Belisari) sarà sul palco con Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Matteo Zecchi sassofono, Giulio Tullio trombone; la regia è di Giorgio Gallione.

Elio, cosa ha scoperto di nuovo con questo tuffo nella canzone seriamente comica degli anni Sessanta-Ottanta?

"Invece di andare avanti siamo andati indietro, eppure cantando sul palco questo repertorio si nota nel pubblico una reazione di sbigottimento, come se queste canzoni fossero qualcosa di sperimentale, di moderno, di avanguardia, di esagerato, e invece sono di 50 anni fa. Il primo pensiero che mi viene è che siamo tornati indietro, non esiste più la libertà creativa ed espressiva di quegli anni".

È un caso che questa proposta arrivi dopo tre anni dallo spettacolo su Jannacci?

"È la continuazione di quel progetto che abbiamo portato in scena per tre anni. E visto il successo mi sono montato la testa, mi sono detto: si può fare di più. Così abbiamo pensato di compiere un passo avanti allargando il cerchio e portando sul palco Gaber, Dario Fo, Cochi e Renato, insomma quell’ambiente artistico che ha accompagnato la mia infanzia e la mia formazione artistica".

Lei preferisce voltarsi indietro a un tempo contrassegnato da una grande creatività che guardare avanti?

"Per guardare avanti occorre prima voltarsi indietro, lo hanno fatto i grandi della storia. In questo periodo sul piano della creatività siamo in una specie di Medioevo, mi guardo attorno e non trovo niente di veramente nuovo e interessante, ciò contrasta con quanto ho notato negli anni ’70, ’80 e ’90. La prova di quanto dico è che la grande musica di quegli anni viene tuttora ascoltata, mi chiedo se quella scritta oggi verrà ascoltata non dico fra mezzo secolo, ma fra 10 anni. Io penso di no ed ecco che bisogna voltarsi indietro per ripartire bene".

Il repertorio è molto vasto, per la scelta dei brani c’è voluto orecchio o altro?

"C’è voluto egoismo, nel senso che sono le cose che piacciono a me. Lo spettacolo sul piano geografico è molto milanese, anche perché in quel periodo a Milano è stato creato uno stile unico, irripetibile perché poi non si è più visto questo amore per il surreale un po’ cinico, un po’ nonsense".

Info: 0733.812936.