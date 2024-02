Esodo da Fiume, Istria e Dalmazia. Una mostra per non dimenticare

Una mostra per ricordare gli italiani che furono costretti a lasciare Istria, Fiume e la Dalmazia. Il taglio del nastro è in programma oggi alle 17, nella Galleria degli Antichi Forni di Macerata. L’esposizione, dal titolo "L’esodo degli italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia", è realizzata dall’Unione degli Istriani in collaborazione con il Comune, legati da anni da un protocollo di intesa volto alla realizzazione di iniziative finalizzate alla divulgazione della storia del confine orientale. La mostra si compone di oltre quaranta pannelli fotografici ed esplicativi che ripercorrono la dolorosa pagina di storia dell’esodo degli italiani dalla Venezia-Giulia e dalla Dalmazia al termine della seconda guerra mondiale. Sarà inoltre esposta una collezione di masserizie originali provenienti dal Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano, in provincia di Trieste, gestito dall’Unione degli Istriani. A completare l’esposizione, vi sarà la proiezione di due filmati d’epoca relativi al recupero delle salme dalle Foibe del Carso ed all’Esodo dalla città di Pola. All’inaugurazione, prevista per le 17, il coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani, Emanuele Piloni, accompagnerà i presenti in una visita guidata illustrando i materiali esposti e rievocando i fatti salienti della complessa vicenda del confine orientale. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Gaia Gennaretti