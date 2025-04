Festa a Porto Recanati con gli aquiloni e il mercatino dell’artigianato

Il cielo colorato dagli aquiloni di Mylove Eventi. Porto Recanati fa il pieno di presenze per la Pasquetta: tanti i visitatori arrivati dalla provincia e non solo per lo spettacolo di colori sul lungomare e fare acquisti al mercatino. Pieni gli stabilimenti balneari, che con la giornata di festa ieri hanno dato il via alla stagione turistica. "La festa, che organizziamo grazie a Mylove Eventi per il quarto anno consecutivo, è un appuntamento importante per la zona – ha commentato l’assessore Stefania Stimilli –. Siamo rimasti sorpresi dalla grande affluenza che c’è stata per tutto il giorno di famiglie, bambini, giovani, che hanno riempito il centro e il lungomare. Segno che l’evento piace e sta crescendo. C’erano anche tanti turisti che hanno visto volare in cielo gli aquiloni. Siamo molto soddisfatti".