Fuori strada con l’auto. Positivo alla cocaina

Due incidenti, due denunce. E due patenti ritirate. I carabinieri del Radiomobile di Tolentino hanno denunciato ventenne, di origini albanesi, residente a Piacenza, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E lo ha segnalato alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il giovane, alla guida di una Volkswagen, durante la notte, per cause in corso di accertamento, era uscito di strada riportando alcune ferite; era quindi stato trasportato al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso. Se non fosse che i militari, tramite gli accertamenti sanitari richiesti alla direzione dell’ospedale, hanno fatto l’amara scoperta: il ventenne era risultato positivo alla cocaina. Inoltre, durante l’intervento sul luogo dell’incidente, a seguito di una perquisizione, i carabinieri avevano scoperto un involucro contenente circa un grammo di cocaina, ben nascosto sotto al sedile.

La dose è stata sequestrata. Il ragazzo è stato quindi segnalato all’autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza e denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Per lui è scattato il ritiro della patente. I colleghi del Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato invece per guida in stato di ebbrezza una 27enne tolentinate ma residente a Macerata.

La ragazza, domenica notte, a seguito di incidente senza feriti, è risultata positiva all’esame dell’etilometro con un tasso pari a 1,73 grammi/litro, oltre tre volte il limite consentito (0,50). Le è stata immediatamente ritirata la patente di guida per la successiva revoca, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca. La tolentinate, dopo le incombenze di rito, è stata denunciata all’autorità giudiziaria. Continua il giro di vite dell’Arma sulle strade della provincia, per la sicurezza di tutti gli utenti.