Giornata del jazz, omaggio a Bacharach con Perla Palmieri

Oggi, alle 21.15, in occasione della "Giornata internazionale del jazz", la sala Cesanelli dello Sferisterio diventerà il palcoscenico dello speciale omaggio al pianista e compositore statunitense Burt Bacharach. Organizzato da Musicamdo Jazz in collaborazione con Comune, Unimc, Regione e ministero della Cultura, il concerto promette una serata dedicata al maestro della musica leggera, scomparso a febbraio dello scorso anno. Bacharach, celebre per la sua fusione di alta qualità compositiva e successo popolare, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale del Novecento. L’Ensemble di Musicamdo Jazz, affiancato dalla voce di Perla Palmieri (foto), renderà omaggio a Bacharach eseguendo i suoi brani più celebri, ricchi di influenze soul e jazz. Palmieri, nota come la voce dell’Orchestra nazionale dei Conservatori Italiani, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso il repertorio senza tempo di Bacharach. La formazione includerà Stefano Conforti al sax soprano e alto, Fabrizio Caraceni al sax tenore, Andrea Canzonetta alla tromba, Daniele Maggi al trombone, Tonino Monachesi alla chitarra, Alessandro Menichelli al pianoforte, Giuseppe Barabucci al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. I biglietti sono disponibili alla biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini e online sulla piattaforma VivaTickets.