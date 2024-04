Gira nudo in spiaggia a 78 anni e insulta una poliziotta: nei guai

Nudo in spiaggia, un 78enne aveva attirato l’attenzione de presenti. Ma quando un’agente era andata a chiedergli di rivestirsi e di dire chi fosse, lui l’aveva presa a insulti. Così è finito sotto processo un pensionato di Pollenza, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le generalità. L’episodio era avvenuto il 26 maggio 2021, sotto al belvedere di Porto Potenza. Una coppia con una bimba aveva notato l’anziano senza vestiti in mezzo alla spiaggia, e gli aveva chiesto di rivestirsi. Lui però aveva risposto a male parole. Questo scambio aveva attirato l’attenzione di una poliziotta, che era lì a fare due passi. L’agente aveva chiamato il 112 ed era intervenuta la polizia locale, e insieme erano andati verso il nudista. L’uomo però aveva iniziato a insultare la poliziotta, e c’era voluta una mezz’ora buona per convincerlo a rivestirsi e a dire chi fosse. Ieri per lui si è aperto il processo. Al giudice Domenico Potetti e al Pm Francesca D’Arienzo, l’avvocato difensore Renato Coltorti ha chiesto di chiudere la vicenda con un’oblazione: il pensionato pagherà 103 euro, e un risarcimento simbolico di 300 euro all’agente offesa.