I sapori di "Salotto DiVino". Vie a tema Moulin Rouge

Un grande set cinematografico a cielo aperto, con un cast d’eccezione fatto di musica, arte, cibo e, naturalmente, vino: il borgo di Potenza Picena regalerà atmosfere liberamente ispirate al celebre film Moulin Rouge, in questo fine settimana dedicato a "Salotto DiVino". L’appuntamento, in programma dopodomani e domenica, accompagnerà i visitatori alla scoperta del centro storico in epoca bohemienne, partendo dalla centrale via Tripoli. Un’iniziativa promossa dal Comune, dall’associazione commercianti e artigiani I Piceni e dall’associazione culturale e teatrale Aurora. "Quest’evento è un vero e proprio prodotto di nicchia – spiega la presidente dell’associazione commercianti e artigiani I Piceni, Cinzia Torretti –. Ed è frutto dell’impegno e della passione di tante persone che, anche attraverso la propria attività, credono nel valore aggiunto che i nostri borghi storici possono offrire. Abbiamo messo insieme nove cantine, tre della nostra città e cinque in ambito regionale, e altrettante produzioni gastronomiche. Non ci sarà concorrenza ma solo voglia di mostrare ai visitatori il più bel volto del nostro salotto". Mettendo sotto i riflettori non il prodotto, ma il suo racconto: "Abbiamo scelto di collaborare a questo evento perché ci crediamo fermamente – commenta Claudia Grandinetti dell’associazione Aurora –. Non si tratta di bere semplicemente un calice di vino, ma di assaporare la storia che c’è dietro ogni produzione. E questa è cultura".

Si partirà dopodomani alle 19 con l’inaugurazione della mostra dell’artista potentino Roberto Carlocchia, allestita nella sala Boccabianca. Poi musica dal vivo, artisti di strada, mercatini, arti visive e molto altro fino a tarda sera. "Potenza Picena ha un associazionismo vivo, con tanta voglia di fare – dice il vicesindaco Giuseppe Castagna –. Una grande ricchezza per la nostra comunità". Un volano importante in ambito culturale e turistico: "L’impegno del nostro associazionismo – conclude l’assessore al turismo e alla cultura, Michele Galluzzo – produce idee vincenti, originali e capaci di restituire un’immagine viva e attraente nel nostro centro storico. Un lavoro che continueremo a sostenere".