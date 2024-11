In scena il duo "Almada & Díaz"

Domani, alle 21.30, il teatro La Rondinella di Montefano sarà tappa del duo argentino Juan Almada & Federico Díaz (foto), in tour europeo. L’iniziativa è targata PiorAcoustic. "Questo duo di chitarre – spiegano i promotori – nasce un incontro musicale e umano. Circa un decennio fa, questi due chitarristi argentini si sono conosciuti a un festival, scoprendo una profonda affinità artistica che ha dato vita all’idea di suonare in duo. Tra i loro prossimi progetti, registrazioni e video di opere per duo di chitarre del compositore statunitense Frederic Hand". In questa prima tournée europea come duo, presentano un programma eclettico con musiche di Astor Piazzolla, Carlos Aguirre, Gentil Montaña, Frederic Hand, Leo Brouwer e Clarice Assad. Info e prenotazioni info@pioracoustic.it, 393.9040758 e 329.8983502 (anche WhatsApp). Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 (soci PiorAcoustic), gratuito bambini fino a 10 anni.