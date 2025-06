Incastrato tra un’auto e un camion. Soccorso operaio 67enne: è grave

Resta incastrato tra il cassone del camion e l’auto che stava caricando a bordo del mezzo: trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette un operaio di una ditta di autodemolizioni. L’incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione, è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, in una concessionaria che si trova in via Giovanni XXIII, a Sforzacosta. L’operaio, un italiano di 67 anni, che lavora per una azienda di autodemolizioni di Mogliano, era andato nella concessionaria a prendere una Opel per la successiva demolizione.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 67enne stava caricando l’auto sul cassone aperto quando il braccio della gru ha ceduto, ha oscillato e l’ha colpito, schiacciandolo contro il camion. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del comando di Macerata, che hanno liberato l’operaio e lo hanno affidato alle cure del personale medico e sanitario. Considerate la dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze. L’operaio, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona: è in condizioni gravi. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di trenta giorni. Sul luogo dell’infortunio sul lavoro sono intervenuti gli ispettori dello Spsal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, per ricostruire quanto accaduto.