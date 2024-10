La Virtus fa la timida. E Attila si prende il derby

Virtus Civitanova

52

Porto Recanati

78

: Santi 15, Montevidoni, Buccolini, Pavicevic 4, Liberati 7, De Florio, Odigie, Kiss 6, Kaba 14, Zilli 6, Luciani. All. Domizioli.

ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI: Mancini 8, Gamazo 26, Rapini 3, Cingolani 2, Caverni 11, Redolf 2, Cicconi Massi 12, Falaschini, Montanari 14, Ciribeni ne, Sichetti ne, Filippetti. All. Scalabroni.

Parziali: 15-20, 14-14, 14-21, 9-23.

Progressivi: 15-20, 29-34, 43-55, 52-78.

L’Attila Junior Porto Recanati vince il derby a casa della Virtus Civitanova nella sesta giornata del campionato di basket di B Interregionale. Il successo è conquistato dalla formazione ospite al termine di una gara ben interpretata nei quattro parziali.

I portorecanatesi partono bene a differenza della squadra di casa apparsa timida in alcune situazioni, così l’Attila Junior prende sempre più fiducia facendo valere la maggiore qualità dell’organico. In questa occasione la squadra di coach Domizioli non riesce, come invece successo in altre gare, a mettere sul piatto della bilancia quell’intensità e quei ritmi alti che nelle precedenti partite hanno fatto la differenza.

Il primo parziale si chiude sul 15-20 a favore di Porto Recanati. Nel secondo parziale non c’è quella differenza mostrata in precedenza, ma quel periodo si mantiene sul filo dell’equilibrio. A quel punto la Virtus tenta il tutto per tutto nel terzo parziale, prova a rimettere la partita in discussione quando due canestri dell’Attila Junior danno il colpo di grazia alla partita perché la squadra di casa non riesce a rientrare in gioco e allora per i portorecanatesi diventa agevole il compito di controllare il match.

Non c’è più partita, la formazione di coach Scalabroni ha infatti in mano le redini del gioco e il quarto parziale non fa testo, oramai la Virtus era uscita dalla partita e così si spiega il parziale (9-23). La gara mostra anche le difficoltà al tiro della formazione di casa, mentre gli ospiti fanno vedere di avere qualità in quel fondamentale.

Adesso la Virtus Civitanova deve voltare pagina e prepararsi al match di domenica quando la formazione allenata da coach Domizioli farà visita alla capolista Recanati, invece i portorecanatesi sono attesi a Senigallia per la seconda trasferta consecutiva del campionato.