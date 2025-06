Lezioni e partite libere di scacchi ogni martedì al circolo delle Vergini

Ogni martedì a partire dalle 21.30 si svolgono lezioni e partite libere di scacchi al Circolo Acli Santa Maria delle Vergini in via Galasso da Carpi 2 a Macerata. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’U.S. Acli Marche Aps, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata Aps e dall’A.S.D. Centro Iniziative Giovani Aps. All’iniziativa può partecipare chi sa già giocare a scacchi, per tenersi allenato e apprendere nuove tecniche di gioco, sia chi invece parte da zero e non conosce la disciplina. La partecipazione è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 344.2229927. Le lezioni e partite libere rientrano tra le attività del progetto "R.A.D.I.C.I. Rete Attiva per il Domani: insieme per una comunità integrata" finanziato dalla Regione.