L’iniziativa a Recanati

Sono rimasti affascinati gli oltre 1.500 studenti fra quelli in presenza del liceo e della scuola media San Vito di Recanati e gli altri collegati in video conferenza da tutte le Marche e non solo, dall’incontro, lunedì scorso, con l’ingegnere Rocco Ascione dell’Unità Tecnica Antartica dell’Enea, più volte capo della Spedizione scientifica italiana in Antartide, e con i membri della 39esima Spedizione italiana, attualmente in missione, fra cui lo station leader in Antartide, Gabriele Carugati, direttamente dalla Stazione Concordia, costruita sul plateau antartico orientale, a 3.230 metri sul livello del mare, in una zona che raggiunge in inverno i -80 gradi. È stato così possibile conoscere le caratteristiche delle calotte glaciali e il Trattato Antartico a cui l’Italia ha aderito nel 1981, ma anche avvicinarsi ai temi del cambiamento climatico, delle ricerche su atmosfera, geomagnetismo, colture idroponiche e reazioni dell’organismo umano in condizioni estreme. L’iniziativa rientra nel progetto di formazione docenti organizzato dalla Rete CompitaMarche.