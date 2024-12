Lube ancora con il mal di trasferta. Un punto e tanti rimpianti a Monza

MINT VERO VOLLEY3CUCINE LUBE CIVITANOVA2

MINT VERO VOLLEY: Averill 13, Szwarc 24, Rohrs 17, Beretta 11, Kreling 1, Zaytsev 14, Picchio (L), Marttila 0, Mancini 0, Di Martino 0, Gaggini (L). N.E. Lee, Frascio, Juantorena. All. Eccheli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 16, Gargiulo 2, Lagumdzija 16, Loeppky 1, Chinenyeze 16, Boninfante 3, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 1, Nikolov 19, Dirlic 3, Podrascanin 6. N.E. All. Medei

Arbitri: Goitre, Serafin, Venturi.

Parziali: 25-13, 22-25, 17-25, 31-29, 15-12. Durata set: 26′, 30′, 30′, 42′, 19′; tot: 147′.

Un Santo Stefano amaro per la Lube Civitanova, ancora vittima del mal di trasferta. La squadra di Medei sciupa diversi match point nel quarto set e viene sconfitta al tie break dalla Mint Vero Volley Monza fanalino di coda: i biancorossi escono così dalla Opiquad Arena con un solo punto. Inizio subito in salita per i cucinieri che scivolano sul 4-0 dopo gli scambi d’apertura. Gargiulo e Chinenyeze sbloccano l’attacco biancorosso, ma la Lube è troppo imprecisa. La rottura prolungata di Civitanova non accenna a fermarsi, con Monza che vola senza problemi oltre la doppia cifra di vantaggio: Szwarc, Rohrs e Averill ne approfittano, con l’ace dell’ex Zaytsev che regala il primo parziale ai padroni di casa sul 25-13. L’avvio di secondo set non vede le cose migliorare per la Lube: gli errori offensivi e in ricezione proseguono, mentre dall’altra parte Szwarc e Zaytsev continuano a martellare (5-1). Nikolov prova a scuotere i biancorossi, poi si impatta sul 14-14. Civitanova trova continuità, piazzando sorpasso e allungo con Bottolo e Nikolov (16-18): Monza cede di schianto e la squadra di Medei chiude il parziale sul 22-25. Nel terzo set Rohrs e Zaytsev portano avanti Monza, ma la Lube resta in scia (6-5). La qualità della difesa dei biancorossi sale di tono con il passare degli scambi: Podrascanin fa la voce grossa a muro, seguito da un monster block di Nikolov (9-12). Il punto a punto prosegue, ma a fare la differenza è il servizio ospite: Bottolo e Poriya piazzano due ace pesantissimi, spalancando le porte alla fuga decisiva: 17-25 con l’ace di Lagumdzija. Il quarto set vede Monza che prova a reagire. La Lube, però, non molla la presa ed in un amen torna in parità. Il parziale procede ad elastico: Monza annulla quattro match point, con Szwarc che piazza l’ace del sorpasso. Chinenyeze annulla due set point, con la maratona non accenna a terminare: ci pensa il muro di Averill a regalare il punto alla Mint e forzare la gara al tie break. Nel quinto set Monza ritrova fiducia e scappa sul 6-3, con la Lube in difficoltà. La squadra di Medei accusa il colpo, risale fino al -1 ma non riesce a completare la rimonta: i padroni di casa si affidano a Zaytsev, Rohrs e Szwarc, trionfando sul 15-12.