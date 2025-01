Parole dal lager. Commozione a Montecosaro

Pubblico anche in piedi nel teatro di Montecosaro, per la presentazione del libro "Resistere nello Stalag XIII C" scritto da Federico De Marco e Fabrizio Quattrini, contenente il diario di prigionia di Costantino Quattrini, per tutti Silvio, ritrovato dal figlio 80 anni dopo. Grazie alle ricerche del Centro studi montecosaresi e dall’Associazione combattenti e reduci, sono state rintracciate in Liguria due nipoti di Giuseppe Fava, amico fraterno di Quattrini fucilato nel 1945 a Norimberga. I familiari non sapevano perché Fava venne fucilato. Lo rivela il diario: la protesta per una razione di sale pagata ma non distribuita. Quattrini riporta anche le ultime parole dell’amico: "Cosa ho fatto per morire così miseramente. Ho due bambine piccole". "Meglio morire di stenti pur di non combattere al fianco dei nazisti in cambio della libertà" scrive Quattrini. Presenti a teatro la sindaca Lorella Cardinali e i figli di Silvio Quattrini, Gina, Ezio e Gianluca. Il libro, edito con Bookness, è in vendita su Amazon.