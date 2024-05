Piccoli giornalisti crescono in classe

Prosegue l’attività della nostra redazione giornalistica, con vecchi e nuovi "giornalisti in erba" che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto, realizzando pure il blog "SanzioInForma"(https://sites.google.com/icrsanzio.com/sanzioinforma/home-page), arrivato alla terza edizione. La nostra redazione dà ai ragazzi la possibilità di comunicare attraverso la scrittura collaborativa le proprie opinioni, passioni o emozioni e di far conoscere le principali attività didattiche ed educative della scuola; inoltre favorisce l’acquisizione o l’uso di pratiche e tecniche di tipo giornalistico, come l’intervista, la cronaca, la relazione, il reportage e l’inchiesta. Aspetto più rilevante, l’attività della redazione offre agli alunni partecipanti il piacere di lavorare insieme il pomeriggio a classi aperte in aula di informatica e di scrivere dei veri articoli di giornale, pubblicati sul Resto del Carlino. Componenti della redazione (alunni) classi terze: Francesco Bucco, Daniele De Conciliis, Gabriele D’Antuono, Simone Di Benedetto, Ginevra Galassi, Manuel Galassi, Silvio Mandara; classi seconde: Paolo Calvagni, Emanuela Vicino; classi prime: Emma Arditi, Giulia Beccerica, Gabriele Campanale, Chloe Cestola, Mattia Cortellessa, Raffaele Di Maso, Andrea Fabbracci, Sara Federico, Elisa Giampaoli, Emma Giorgetti, Noemi Hidri, Noemi Jorgji, Maya Kostov, Lara Lupi Landolfi, Alice Mariani, Giorgia Napoleone, Aurora Pollastrelli, Eya Rezine, Riccardo Tassotti; (Docenti): professoresse Claudia Bartolucci e Roberta Cingolani.