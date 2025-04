"Più controlli?. La repressione crea disagio"

"Alessandrini vuole un giro di vite, noi siamo convinti che la sorveglianza repressiva scatenerebbe un ulteriore disagio nelle fasce popolari". Gianmarco Mereu, referente di Rifondazione comunista Macerata, replica così all’uscita del capogruppo della Lega in consiglio comunale, che – dopo le maxi risse tra peruviani – aveva parlato di una situazione fuori controllo sul fronte della sicurezza, chiedendo rinforzi per le forze dell’ordine ed evocando addirittura l’intervento dell’Esercito. Mereu spiega che "ronde e controlli non stanno migliorando la sicurezza del capoluogo, hanno anzi sommerso la criminalità nelle case chiuse e nello spaccio domestico, aumentando il livello di pervasività della tratta e rendendo Macerata un luogo di facile prosperità della criminalità organizzata". Secondo Rifondazione, "le mafie non viaggiano più nelle piazze di spaccio e perciò progetti securitari non solo non saranno efficaci, ma andranno a sommarsi alla storia del dispiegamento di forze innecessario ed ipercontrollante che attanaglia la città dalla tragica scomparsa di Pamela Mastropietro ad oggi". Per Mereu (foto), "la destra sa soltanto fustigare con lo stato di polizia, mentre servono pacchetti di politiche sociali ed estensive dei diritti materiali e civili. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di invertire questa tendenza, perché sciacallare sul caso mediatico delle scazzottate in via Roma (il riferimento è alla maxi rissa tra peruviani, ndr) ci ricorda anche troppo familiarmente lo sceneggiato elettorale del 2018, dove furono anche troppi i casi d’infiltrazione fascista e scontri di piazza nel silenzio di Lega, Fratelli d’Italia e del candidato in pectore della coalizione di centrodestra, Sandro Parcaroli. Il disagio che porta ad eventi criminali è sconnesso anche dal senso logico – chiude la nota –, il decreto Sicurezza crea ingiustizie e falsa percezione di sicurezza".