"Più multe e case abusive: un anno intenso"

"Si chiude un 2024 in cui la polizia locale di Civitanova è stata molto presente sul territorio, sia sotto il profilo dei controlli sulle strade che sul fronte del commercio e dell’edilizia". Bilancio di fine anno per la comandante Daniela Cammertoni, anche ieri in plancia. Sulla scrivania i numeri dell’attività di dodici mesi.

Sono aumentate le multe per violazioni al codice della strada: 17.785 nel 2024 (ma mancano gli inserimenti degli ultimi quindici giorni) contro le 17.398 dell’anno precedente. Un più 400 verbali circa. Boom delle auto in circolazione senza revisione: 151 le multe, un numero che fa scalpore se confrontato con quello del 2023 quando i verbali furono appena 8. Ma un picco è stato registrato anche per le violazioni relative alla mancanza di copertura assicurativa, 64 le multe fatte nel 2024 rispetto alle 13 del 2023 e in questo caso scatta anche il sequestro dei veicolo. "Abbiamo intercettato più automobilisti che su revisione e assicurazione non erano in regola con il codice, e questo ci ha permesso anche di togliere veicoli non sicuri dalla strada. Voglio ricordare poi che per questo tipo di controlli agiamo con l’aiuto del targa system" spiega Cammertoni. Nell’attività di ricognizione della strada i vigili urbani hanno inoltre individuato 55 veicoli abbandonati. Di nessuno, dopo le verifiche, è stato possibile reperire il proprietario e tutti sono stati mandati alla rottamazione.

Sul fronte dell’edilizia, tra i reati contestati quello più eclatante ha riguardato una casa completamente abusiva realizzata nella campagna cittadina, committente un italiano. "Erano anni che non mi capitava di vedere una cosa simile, un edificio intero costruito senza nessuna autorizzazione" confessa la comandante. Poi, molti i controlli che hanno portato ad accertare cambi di destinazione d’uso, soprattutto di garage trasformati in appartamenti senza alcun requisito di abitabilità, ma appetibili sul mercato immobiliare visti gli affitti a Civitanova. Soddisfazioni sono arrivate pure dall’attività di monitoraggio del territorio fatta attraverso le telecamere comunali. "Oltre il 50% dei casi trattati – conferma – sono stati risolti grazie alle immagini registrate dagli impianti e che ci hanno permesso di chiarire le responsabilità in ordine agli incidenti stradali, ma anche nei casi di danneggiamenti di proprietà private o pubbliche, permettendoci di risalire agli autori e conseguentemente di fornire gli elementi per avviare le procedure di risarcimento. Il 2024 – conclude Cammertoni – è stato infine un anno che ci ha visti impegnati sul fronte dell’ordine pubblico con nostri interventi, in collaborazione con altri reparti delle forze dell’ordine, per sedare risse o altri episodi legati alla cosiddetta mala movida".

Lorena Cellini