Prete si accoltella all’addome

Paura lunedì sera, per un sacerdote di settant’anni che presta servizio in un Comune dell’entroterra. Secondo le ricostruzioni, si è colpito da solo all’addome con un coltello, dopo essersi chiuso in bagno. A chiamare immediatamente i soccorsi un altro parroco, che è riuscito a farsi aprire la porta. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e, da prassi, i carabinieri per capire la dinamica. Il prete è stato portato in ambulanza all’ospedale di Macerata, dove è stato operato la stessa sera, sottoposto ad un intervento chirurgico. Per fortuna la lama del coltello non ha toccato organi interni, non è arrivata a quelli vitali; il religioso è fuori pericolo e presto verrà dimesso. La comunità ha espresso vicinanza al sacerdote e prega per lui, cercando di stargli il più possibile vicino quando tornerà a casa. Si sarebbe trattato di un gesto volontario.