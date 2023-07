Primo open day in ateneo "Ecco a voi Unimc, docenti a portata di mano e prospettive universali"

di Lorenzo Fava

"Your time, your place" è lo slogan scelto dall’Università di Macerata per l’anno accademico venturo. Ieri si è svolto il primo open day, giornata dedicata alle future matricole. Professori e personale dell’ateneo hanno guidato, all’Orto dei pensatori, centinaia di giovani accorsi nella scelta della facoltà universitaria più adatta alle loro passioni, aiutandoli ad orientarsi in vista del percorso che intendono intraprendere. "Siamo un’università da 10mila studenti, che per le sue dimensioni permette un contatto diretto con i professori - ha detto il rettore John McCourt -, qui si investe per creare una comunità. L’università è un tempo importante per il percorso di una persona, un tempo di crescita e formazione che va dedicato al raggiungimento dell’indipendenza. Noi cercheremo di accompagnarvi". Il rettore ha fatto poi riferimento al progetto "Erua2", una neonata alleanza europea, tra le più importanti per diffusione geografica, che raccorderà Unimc con atenei di altre sette nazioni e che prevede un finanziamento complessivo da 13 milioni. Gli atenei membri sono, oltre a quello di Macerata, la Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt Oder in Germania, la SWPS University of Social Sciences and Humanities di Varsavia in Polonia, la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria in Spagna, la Panepistimio Aigaiou o Università dell’Egeo in Grecia, la New Bulgarian University in Bulgaria e la Mykolo Romerio Universitetas in Lituania. "Questa si inserisce in un già ricco programma erasmus - ha ricordato il rettore -, che permette scambi di studenti e docenti con altre università europee". Nel corso della mattina uno spazio è stato dedicato anche alla presentazione della scuola di studi superiori Giacomo Leopardi. Chi viene ammesso a questa scuola di eccellenza, ricorda Letizia Palombi, "avrà una borsa di studio completa, con tasse, vitto e alloggio. È richiesta la media del 27, oltre che una tesina annua e la partecipazione ad alcuni seminari specifici. Alla fine dei 5 anni previsti, si ha un titolo equiparato ad un master di secondo livello". All’opera day di ieri, nella facoltà di Filosofia, in corso Garibaldi, sono stati allestiti dei banchetti in cui docenti e personale hanno incontrato i giovani. Sono stati illustrati anche i progetti paralleli ai corsi di studio: le rappresentanze studentesche, le redazione di Radio Rum e il centro sportivo universitario. Una novità è, nel percorso di Economia, l’apertura di un nuovo corso di laurea: data analysis per le scienze sociali, che formerà figure ormai molto richieste dal mondo del lavoro.