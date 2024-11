Ricostruzione, dibattito in Comune

L’ultimo consiglio comunale a Camerino caratterizzato da diverse interrogazioni, su tutte quella del consigliere di minoranza Luca Marassi sulle opere pubbliche. "L’importo per palazzo comunale e teatro – ha risposto il sindaco Roberto Lucarelli – è passato dai 10 milioni e mezzo a circa 22 milioni, l’amministrazione ha chiesto di adeguare il progetto cercando di realizzare prima il teatro. Si prevede un cronoprogramma di 900 giorni di cui 810 per completare il Marchetti, ma stiamo chiedendo di rivedere la progettazione. Quanto al parcheggio meccanizzato, si prevede l’affidamento entro l’anno. Per il fosso dello scarico è stato necessario riproporre quasi tutta la progettazione, i lavori stanno procedendo dopo un problema con la ditta che speriamo risolto. Per il San Paolo è stato consegnato il progetto esecutivo, ora in aggiornamento con il prezziario perché sennò non si potrebbe andare in appalto". Non soddisfatto Marassi: "Quando fu fatta la previsione di spesa per il teatro, venne incaricato un tecnico di verificare la congruità dell’importo richiesto dall’amministrazione Pasqui; ritenendo l’opera importante, avevamo deciso di spendere soldi comunali. Come mai dai circa 11 milioni siamo passati a 24?"

Approvato a maggioranza l’aggiornamento del piano di emergenza di Protezione civile. "Non capisco – commenta il capogruppo di minoranza Sandro Sborgia – come si possa portare in consiglio un documento con un’approssimazione imbarazzante, senza aver controllato i dati e tolto i refusi. Il piano è la trasposizione della delibera di giunta regionale 342 del 2024". "Non accettiamo lezioni da chi ha portato la caserma dei carabinieri in centro, nel più grosso cantiere delle Marche" la replica stizzita del sindaco.

Alessio Botticelli