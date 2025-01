Risate a teatro con "Quanno ‘na figlia se spusa"

Riprende la rassegna "Il teatro delle armonie" al Lanciano Forum di Castelraimondo: sabato, alle 21.15, la compagnia Teatro Club Gubinelli di San Severino presenta "Quanno ‘na figlia se spusa". Questa brillante commedia di don Amedeo Gubinelli racconta con vivacità e ironia i valori, i riti e le dinamiche familiari legate al matrimonio, tipiche della tradizione popolare marchigiana. Lo spettacolo, diretto da Fabio Sparvoli e Alessandra Granata, vede la partecipazione di un talentuoso cast locale, con attori del calibro di Cesare Bordo (sor Ansermo) e Marica Zannini (Ursula); sul palco anche Alessandra Granata, Luca Zaganelli, Sandro Granata, Federico Elisei, Mauro Capaldi, Franca Sparvoli, Giacomo Bordo, Fabio Sparvoli, Marina Buresta. La rappresentazione si distingue per la cura dei dettagli scenografici e dei costumi, grazie al contributo di Marina Buresta e Adriana Feliziani. Il Teatroclub Amedeo Gubinelli vuole coinvolgere la comunità nella riscoperta delle proprie radici culturali. La commedia ha debuttato al Feronia a fine novembre con due serate sol out. La rassegna è organizzata dalla Compagnia Teatrale Valenti, di concerto con l’amministrazione comunale di Castelraimondo. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni e prenotazioni 338-2595480 o 335-7681738.