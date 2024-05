Ruota panoramica a ostacoli: "Non è a misura di disabile"

"Ho visto avvicinarsi alla ruota panoramica una persona in sedia a rotelle. Capendo che voleva salire, ma non c’era una rampa per farlo, mi sono offerto di aiutarlo, ma ha gentilmente declinato il mio invito. Tra l’altro giovedì era la giornata dell’inclusione, quello che è successo mi è sembrato un controsenso in termini". Maurizio Zamponi, arbitro internazionale di pallacanestro in carrozzina, segnala un episodio accaduto ai giardini Diaz, dove da due mesi è montata la ruota panoramica, oggi a Macerata per l’ultimo giorno: "C’erano quatto anziani, di cui uno in carrozzina – racconta –. Anche lui voleva salire sulla ruota, ma non riusciva. Per accedere alla struttura bisogna salire dei gradini molto alti, non facili da superare, peraltro non solo per una persona in carrozzina ma anche per chi ha difficoltà a deambulare, come persone molto anziane o che magari sui muovono con un bastone".

"L’attrazione – prosegue Zamponi – offriva giri gratuiti nella giornata dell’inclusione, ma di inclusivo non c’era nulla. Non voglio incolpare nessuno, non so chi poteva avere il pensiero di renderla accessibile, ma quello che è successo mi è sembrato un controsenso. Alla fine l’anziano ha gentilmente declinato il mio invito ad aiutarlo, non voleva darmi responsabilità nel caso di problemi o cadute. Si parla molto di inclusione e accessibilità – conclude Zamponi –, ma poi non mettere le persone che hanno disabilità nelle condizioni giuste è un controsenso". Zamponi ha segnalato la vicenda a "Badtraveller", portale che, sul modello di Tripavisor, recensisce viaggi e strutture, ma in base all’accessibilità che offrono. Il suo gestore, Gianluca Santinelli, agente di viaggio del maceratese, ha riportato l’episodio sulla pagina scrivendo: "L’attrazione ha sicuramente portato interesse e visitatori in città, ma probabilmente qualcosa in più in termini di accessibilità poteva essere fatta".