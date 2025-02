Scienze forensi e polizia locale. Esperti a confronto sulle indagini

La polizia locale esplora le scienze forensi in relazione alle indagini dei suoi agenti. In un convegno alla Mozzi Borgetti, Danilo Doria ha salutato il comandante dei carabinieri Picchiotti, il comandante forestale Arcioni e il tenente colonnello Di Donato, il sostituto procuratore onorario Francesca D’Arienzo, il maresciallo maggiore Lorenzo Ceglie della Compagnia carabinieri di Tolentino, l’ex rettore Unimc Francesco Adornato e il comandante della polizia provinciale Sopranzetti. Un saluto è stato portato anche dall’assessore alla sicurezza Paolo Renna. Grazie agli interventi di Domenico Mazza, cultore di Medicina legale, di Dora Mirtella, associato di Medicina legale Unimc, di Roberto Scendoni, ricercatore di medicina legale Unimc e di Mariano Cingolani già direttore dell’istituto di medicina legale dell’ateneo, si è evidenziato come le scienze forensi comprendano diverse discipline, tra cui la criminologia, la biologia forense, la tossicologia e l’analisi delle impronte digitali, e che sono tutte fondamentali nell’ambito delle indagini. Integrando queste tecniche scientifiche nelle operazioni quotidiane, la polizia locale può utilizzare metodologie scientifiche che permettono di raccogliere prove più affidabili e accurate, facilitando la risoluzione dei casi. L’adozione delle scienze forensi da parte della polizia locale non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un cambiamento culturale che può migliorare significativamente la qualità delle indagini. Con questo convegno, si apre un’importante opportunità di confronto e crescita, ponendo l’accento sull’importanza della formazione e sulla necessità di una continua innovazione nel campo della sicurezza.