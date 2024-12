Scopri l'itinerario dei presepi a Tolentino: un viaggio tra arte e tradizione

Arriva l’itinerario dei presepi a Tolentino. Tra le vie della città e nelle contrade si possono scoprire tante opere d’arte dei presepisti tolentinati e delle associazioni, frutto di fantasia, creatività e molte ore di lavoro.

Questa la mappa che l’amministrazione consiglia di seguire: basilica San Nicola, piazza della Libertà e bosco degli elfi, chiesa del Sacro Cuore di Gesù. E, sempre nel centro storico, il nuovo presepe artistico realizzato da Enzo Grassettini con la collaborazione di Silvano Ronconi e Albino Incicco per la Pro Loco Tct, all’inizio di via della Pace, aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio; la famiglia Rusca ha concesso gratuitamente il locale.

Poi edicola sacra del Ponte del Diavolo a cura dell’associazione "I ponti del diavolo" in collaborazione con il comitato di contrada Ributino, Ancaiano, Pianciano, Parruccia, Calcavenaccio.

E ancora, area verde del Torrione a cura di Foro Boario Young in collaborazione con comitato di quartiere Foro Boario; alla rotatoria tra viale Repubblica e viale Martin Luther King a cura del comitato di quartiere Repubblica. Poi alla parrocchia dello Spirito Santo, in via Nenni, all’edicola sacra "de Cutì" grazie al comitato di quartiere Repubblica; nella chiesetta della Madonna Addolorata, sulla finestra, a cura del comitato di quartiere Buozzi-Vaglie; nei locali adiacenti la chiesa di San Giuseppe a cura del comitato di contrada San Giuseppe; a Paterno e Regnano (Colle lungo provinciale 43) grazie al comitato di contrada Colle Paterno, Regnano.

Presepi anche nella chiesa parrocchiale della Bura a cura del comitato di contrada omonimo, in contrada Pianibianchi a cura dei residenti; nella chiesa della Divina Pastora a cura del Comitato di contrada Divina Pastora (visitabile solo la domenica dalle 11.45 alle 13); nella chiesa Madonna delle Grazie a cura del Gruppo Festeggiamenti.

Infine la 5ª edizione del Presepe vivente dei bambini, il 4 gennaio, al Parco Grande Torino a cura del comitato di quartiere Vittorio Veneto - Trento e Trieste.