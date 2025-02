Serafini e il suo libro al Politeama

Gli anni Ottanta, la provincia, un ragazzo fuori dagli schemi. Venerdì al Politeama di Tolentino, alle 18.30, Maurizio Serafini presenta il suo libro "Concerto per cornamusa e giramondo. In viaggio con musicisti ribelli" (Terre di Mezzo Editore). Ovvero la meraviglia dei cammini, degli incontri, della musica e il viaggio che porta a creare il Montelago Celtic Festival. La presentazione sarà accompagnata da una performance di Lorenzo Forconi alla cornamusa scozzese. "Questo è un libro della memoria… in cui noi giovani ribelli, viaggiavamo senza tempo e denaro nelle remote strade dei sogni e dei desideri. – spiega Serafini –. Racconta di una storia vera, di un sogno adolescenziale, di un percorso di avvicinamento alla musica, vissuto quasi sempre con istinto e passione". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.