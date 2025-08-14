L’Avis festeggia i 75 anni con Max Giusti

Un nome di richiamo per le nozze di platino della sezione comunale dell’Avis di Macerata. Mercoledì 3 settembre infatti l’associazione festeggerà un compleanno speciale, storico, in quanto sarà il 75° dalla fondazione. Un riferimento costante per il capoluogo e per i cittadini, attualmente con 1500 donatori attivi e quindi importanti per aiutare chi ha bisogno di sangue e plasma. Proprio perché il legame con Macerata è profondo e radicato, l’Avis ha voluto celebrare le nozze di platino nel monumento simbolo della città, la suggestiva Arena Sferisterio. Sarà una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza grazie a un ospite di grido come Max Giusti (nella foto), popolare attore, imitatore, presentatore e comico le cui origini sono proprio marchigiane.

In questa occasione non ci saranno le tradizionali premiazioni per i donatori, quella cerimonia è stata prevista più avanti, con un altro evento che è già in programma per ottobre.

I biglietti per la festa del 3 settembre allo Sferisterio sono già disponibili in prevendita online sul circuito Vivaticket. I donatori di Avis Macerata avranno invece uno sconto del 50 per cento sull’acquisto di un tagliando recandosi alla biglietteria dello Sferisterio con la tessera personale dell’associazione. Sarà l’occasione per condividere l’impegno dell’Avis e dei suoi soci e per divertirsi insieme.

Per altre informazioni è possibile contattare il numero 0733 263838 oppure il 339 2682554.

Andrea Scoppa