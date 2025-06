Serate sul mare al ritmo del jazz. Due mesi con "Fuori dal guscio"

Il jazz sbarca sul lungomare Piermanni con "Fuori dal guscio", la rassegna che ogni martedì si terrà allo chalet-ristorante "Otto Seaside". Andrà in scena dal 17 giugno al 19 agosto, la manifestazione organizzata da "Conchiglia Sound" in collaborazione con lo stesso "Otto seaside", con la direzione artistica di Massimo Garofoli di "Mescola" e il contributo di Emanuela Sabbatini. Da piazza Conchiglia, che per otto anni l’ha ospitata, si passa al lungomare, ma la sostanza non cambia. Il 17 giugno si partirà con il duo formato da Nico Gori al clarinetto e Piero Frassi al pianoforte, una serata tra tradizione classica, jazz moderno e atmosfere latine. Il 24 sarà la volta del trio elettroacustico "Tipografia Sonora", con Michele Duscìo, Francesco Savoretti e Leonardo Francesconi in un mix tra elettronica, percussioni e improvvisazione. La serata sarà arricchita da "Ritmi Visivi – Live visual", con le opere di Mario Giacomelli dall’archivio della Fototeca comunale, raccolte in una video installazione curata da Enrico Maria Lattanzi e da Percorsi Visivi Aps. Il primo luglio ecco "Gli Sbudellati", un omaggio al compianto Jimmy Villotti, storico chitarrista di Guccini, Dalla, Conte e tanti altri. Il martedì seguente (8 luglio) si terrà la presentazione del disco Limbo con il Mauro Mussoni Trio. Il 15 verrà ospitato il concerto di "Here To Stay Quartet", giovane formazione marchigiana composta da Antonino De Luca, Thomas Lasca, Daniele Marconi e Zeno Le Moglie con un jazz fresco, contaminato da fusion e latin. Il 22 luglio sarà il turno di "Inspiração Tropical", con Gloria Foresi e Marco Postacchini protagonisti di sonorità brasiliane con sensibilità jazz e spirito danzante. Il 29 luglio ecco il "Carlo Atti Quartet"; composizioni originali e standard riletti con eleganza contemporanea. Il 5 agosto, il testimone passa a "Lorenzo Morresi & Le Isole" in un viaggio musicale tra jazz, funk e atmosfere elettroniche. Il 12 agosto, ci sarà il "Garofoli Evangelista Duo" con ospite speciale Linda Valori. Il sipario si chiude il 19 agosto con il "Crocus Trio". In scena Andrea Donzelli con Nicola Foresi e Luca Orselli. Ogni serata si aprirà con un aperitivo live pre concerto intorno al fuoco dove Massimo Garofoli cucinerà a vista su piastra a legna. A seguire, la cena curata da "Otto Seaside". I dj set sono affidati a Francesco Campetella. Alla presentazione dell’evento anche Francesca Iacopini di "Percorsi visivi Aps".