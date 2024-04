Serena Bracalente fa ballare tutto il teatro

Tutti in piedi, a danzare e cantare, per lo show di Serena Brancale. È terminato in festa, sabato sera, il secondo appuntamento del Civitanova Jazz Festival, con la cantautrice e polistrumentista barese scesa tra gli spettatori, per divertirsi con loro. A suggellare il momento, anche un duetto improvvisato con la coppia di cantanti civitanovesi Gloria Foresi e Marco Martellini, anche loro seduti sulle poltroncine di un teatro Annibal Caro che non poteva non far registrare sold out. Dopo essere apparsa, al Poliformio di Bari, in scena con Annalisa sulle note di ‘Baccalà’, l’indomani la Brancale ha ripetuto il suo noto brano anche a Civitanova, per poi sciorinare i classici del proprio repertorio. Un’esaltazione del dialetto, la tappa civitanovese del suo ‘Pessime intenzioni tour’, ma anche un tributo ai grandi della musica: Pino Daniele con ‘Je so’ pazzo’ e a Lucio Dalla, nei vari brani mixati. La perfomer pugliese ha tenuto anche a fornire alcune spiegazioni tecniche circa la sua musica. Al suo fianco, Marco Bottoni (chitarra, basso, piano), Nausica (arpa, voce), e Matthew Vane (voce, piano). La chiusura del Civitanova Jazz Festival, manifestazione promossa da Comune, Azienda Teatri, Regione Marche e Amat, è affidata a Vanessa Haynes e il suo ‘The music of Aretha Franklin, in programma sabato 11 maggio. Informazioni: Uffici TdiC 0733 812936 oppure info@teatridicivitanova.com.

f. r.