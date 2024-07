Sezione penale. Il presidente Evangelisti si trasferisce ad Ancona

Il tribunale di Macerata perde una colonna. Il presidente della sezione penale Roberto Evangelisti ha infatti ottenuto il trasferimento ad Ancona, dove andrà a ricoprire lo stesso incarico. Nei prossimi giorni il magistrato saluterà colleghi e personale, con cui ha condiviso aule e stanze per sei anni, per prendere poi servizio nella nuova sede. Il presidentei, 63enne originario di San Benedetto, era arrivato in città a giugno del 2018, dopo aver prestato servizio soprattutto in Emilia Romagna e in particolare alla corte d’appello di Bologna. Aveva spiegato di conoscere Macerata anche grazie allo Sferisterio, che frequentava dal 1978, e si era trovato qui ad affrontare diversi processi pesanti, come quello sull’omicidio di Pamela Mastropietro, sulla sparatoria a sfondo razziale di Luca Traini, o sulla morte di diversi anziani in una casa di riposo del Fermano. In questi sei anni ha conquistato la stima dei colleghi e degli avvocati, per il grande rigore, la preparazione e la competenza sicura messa ogni giorno a disposizione della giustizia.

In particolare, nel caso di Pamela Mastropietro era riuscito a dirigere la corte d’assise con lucidità, nonostante l’orrore delle immagini proiettate in aule, ma anche con umanità, trasmettendo sempre un profondo rispetto per le parti e i ruoli di ciascuno.