Si parla di patafisica con Cacchiarelli

Continua la stagione di incontri a tema ’Filosofia e Letteratura’ che la Scuola Popolare d Filosofia propone quest’anno.

La conferenza, che viene presentata col titolo ’Gesta e opinioni di Alfred Jarry’, è a cura del professor Matteo Cacchiarelli.

Si parlerà di patafisica.

Descritta dall’autore stesso come "scienza delle soluzioni immaginarie", la patafisica esprime concetti e leggi che regolano le eccezioni a dispetto di una verità stabile di norme e lascia libera l’immaginazione in ogni campo, offrendo così l’accesso a una realtà potenziata, di idee e opinioni fluide, non codificate: un mondo di casi particolari, un universo altro.

L’ironia, la bizzarria, l’assurdo contenuti negli scritti di Jarry hanno influenzato il pensiero, la letteratura, le arti e soprattutto il surrealismo.

La conferenza si terrà domani alle 21 agli Antichi Forni.