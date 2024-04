Strade da asfaltare: cambia il finanziamento

Senza l’approvazione del bilancio niente soldi per rifare corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto, la giunta è costretta a votare una variazione dei finanziamenti che servono a coprire i costi degli interventi. Nelle previsioni del programma delle opere pubbliche i cantieri di corso Garibaldi (240.000 euro) e viale Vittorio Veneto (150.000 euro) dovevano essere pagati da mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti, ma per ottenerli il Comune deve prima approvare il bilancio consuntivo del 2023, per verificare le disponibilità degli importi. I tempi tecnici si allungherebbero troppo, posticipando ancora l’avvio dei lavori per la sistemazione di entrambe le strade, ridotte a un colabrodo e finora lasciate senza alcuna manutenzione. Per accelerare disposto quindi il cambio della natura dei finanziamenti e così per corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto niente mutui, si procederà invece attingendo ai fondi Imu-Tasi. Per mantenere i saldi invariati, slitterà la pavimentazione del parcheggio antistante il cantiere Santini sul lungomare sud, dal costo di 147.000 euro, che verrà finanziata per metà con un mutuo, per l’altra metà con fondi derivanti dalla monetizzazione delle aree; idem la riqualificazione di via Nave, nel tratto tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi, dell’importo complessivo di 480.000 euro, che verrà finanziata per 315.000 euro con un mutuo e per 165.000 euro con fondi privati. In tutto questo il Comune di Civitanova viaggia con una cassa di 23 milioni di euro a cui potrebbe attingere, dei quali appena 6 risultano vincolati.