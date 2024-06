Sventola la Bandiera gialla. Allo studio le ’zone 30’

Per il quarto anno consecutivo Civitanova potrà fregiarsi della Bandiera gialla che attesta il grado di ciclabilità e l’attenzione alle politiche bike-friendly assegnata dalla Federazione nazionale ambiente e biciclette nell’ambito dell’iniziativa "Comuni ciclabili Fiab". Il riconoscimento è aperto a tutti i Comuni d’Italia che abbiano messo in atto azioni per la mobilità in bicicletta. Il riconoscimento intende guidare e stimolare, nel tempo, un processo di progressiva trasformazione dei centri abitati e dei territori verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta.

"Un altro prestigioso vessillo si aggiunge alla Bandiera Blu, Lilla e Verde – ha detto il sindaco, Fabrizio Ciarapica – Civitanova si conferma città virtuosa nelle politiche per la mobilità dolce, un indicatore importante della qualità della vita e del buon livello dei servizi che Civitanova offre. Con tutta l’amministrazione continueremo a lavorare per migliorare la ciclabilità perché il turismo in bici è un aspetto importante per incrementare la nostra attrattività turistica". Confermato anche il punteggio di due bike smile su cinque "grazie – viene spiegato da Fiab – al maggiore impegno nella promozione della mobilità attiva che consente a Civitanova di guadagnare la seconda rotellina nella comunicazione".

"Un premio e un riconoscimento al grande lavoro di sensibilizzazione portato avanti in questo anno – ha commentato l’assessore Roberta Belletti –. Ringrazio la Fiab e tutte le associazioni locali che mi hanno supportato nel conseguimento di questo risultato. Ora renderemo concreti altri progetti in fase di elaborazione per potenziare la mobilità sostenibile e quindi migliorare la vivibilità della città". Tra i progetti in corso che riguardano la mobilità sostenibile c’è la realizzazione del ponte ciclopedonale che collega Civitanova a Porto Sant’Elpidio, che sarà ultimato entro il 2025. "Stiamo predisponendo le ’zone 30’ nei luoghi più sensibili della città – ha continuato l’assessore Belletti –, nuovi percorsi ciclabili sono in fase di elaborazione progettuale, abbiamo nominato il Mobility Manager comunale ed abbiamo partecipato ad un bando regionale per ottenere un finanziamento volto alla redazione del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile".