Una favola moderna per tutte le età

Domani va in scena la terza data della stagione "A teatro con mamma e papà", la rassegna civitanovese di teatro per bambini e famiglie organizzata da Proscenio Teatro in collaborazione con il comune. Domani, alle 17, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta sarà proprio Proscenio Teatro a scendere in campo, con la sua ultima produzione Avventure Straordinarie, una favola moderna con protagonisti due buffi esploratori del sottosuolo, una vera e propria avventura da vivere insieme: grandi e piccoli.

Questa la trama. Un cantiere a cielo aperto: bidoni, strumenti, corde, elmetti, pale, secchi, tanta terra estratta da una buca che domina la scena. Due esploratori scandagliano il sottosuolo alla ricerca di qualche cosa di sensazionale rilevato dai loro strumenti di superficie, qualche cosa di cui ignorano le dimensioni e la fattezza, che mai nessuno ha misurato prima di allora. Certamente una presenza viva, ma si tratta di una vitalità anomala, diffusa e stranamente immobile. Il Centro Nazionale Ricerche per il quale lavorano non può essere avvertito, il rischio che si tratti di un falso segnale è più che reale e in tal caso la figuraccia sarebbe veramente grande. Non hanno altra scelta che andare a verificare quello che hanno misurato, la posta in gioco è enorme, potrebbe essere la scoperta scientifica più importante del secolo.

Scavano allora, scavano con tenacia e coraggio e alla fine sarà una grande festa: il palcoscenico non riuscirà più a contenere lo spettacolo e questo straborderà inglobando ogni cosa: sedie, palchetti, decorazioni, per un epilogo tanto inaspettato quanto sorprendente. Un evento in cui il pubblico non è chiamato solo a dire se una cosa va bene o va male, a rispondere sì o no a dei quesiti posti dagli attori, qualcosa di diverso, di nuovo, di inaspettato.

Per i biglietti, acquisto online su Ciaotickets o in uno dei punti vendita autorizzati Ciaotickets (tabaccheria Frenquelli e Ricevitoria Lucky Point), acquisto nella biglietteria dei teatri Rossini e Annibal Caro di Civitanova. Si può fare la prenotazione biglietti la mattina del sabato e della domenica di spettacolo, chiamando il numero 331-4022876 (andranno poi pagati e ritirati in biglietteria prima dello spettacolo). Si potranno anche acquistare domani in caso di posti rimasti.