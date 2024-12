Un’opera di Filippo De Pisis in pinacoteca. Il museo cittadino si arricchisce ancora

Un’opera del pittore Filippo De Pisis arricchisce la pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta. Dopo l’acquisizione della preziosa scultura realizzata dall’artista marchigiano Pericle Fazzini, quest’anno il museo cittadino ha acquistato per 8mila euro un disegno acquerellato dal titolo "Ritratto di giovane (Marcello)" del maestro de Pisis, nato a Ferrara nel 1896 e morto a Milano nel 1956, considerato uno tra i maggiori interpreti della pittura italiana della prima metà del Novecento.

"Filippo De Pisis – dice la direttrice della pinacoteca Enrica Bruni – è stato un pittore e scrittore tra i maggiori interpreti della pittura italiana del secolo scorso. Dopo il periodo romano e parigino, si trasferisce a Londra. Torna in Italia dal 1943 e risiede a Venezia, dove realizza questo ritratto di giovane e nel lato verso un nudo maschile. Chi sia Marcello, un giovane dallo sguardo languido e le labbra tumide, non lo sappiamo: la foggia del vestito e lo sfondo ci fanno credere che sia un marinaio o un villeggiante, uno dei tanti ragazzi incontrati dall’artista al Lido di Venezia e ritratti negli anni trascorsi nella città lagunare".

Nelle prossime settimane sarà rimodellata la sala dedicata alle opere su carta e qui sarà allestita la nuova acquisizione. L’opera, in precedenza del professor Stefano Papetti, viene ceduta per sottolineare il lavoro fatto dalla direzione della pinacoteca in questi anni, che ha valorizzato il museo facendolo diventare tra i punti di riferimento del territorio. "La nostra amministrazione – commenta il sindaco, Fabrizio Ciarapica – punta sulla pinacoteca Moretti e fa crescere il suo percorso".