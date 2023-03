Blitz di Elpidiense Cascinare e Sarnano La Vigor vince il derby di Montecosaro

Non si ferma la capolista Elpidiense Cascinare che vince in casa dell’Appignanese, terza forza del girone, risponde il Camerino che torna da Sarnano con i 3 punti. Da segnalare la vittoria della Vigor Montecosaro nel derby con il Montecosaro in una cornice con circa 900-1.000 spettatori. Questi i risultati e i marcatori della nona giornata di ritorno. Appignanese-Elpidiense Cascinare 0-1 (3’ Castellano); Caldarola-Cska Amatori Corridonia 2-1 (20’ rig. e 27’ st Buresta, 42’ Giuli); Cingolana San Francesco-Urbis Salvia 1-1 (25’ Simoncelli, 31’ st rig. Curzi); Montecosaro-Vigor Montecosaro 0-2 (1’ st e 16’ st Tulli); Sarnano-Camerino 0-2 (30’ e 48’ Montecchia); Settempeda-Folgore Castelraimondo 3-1 (15’ e 37’ Capenti, 22’ Dashi, 3’ st Quadrini). Oggi si completerà il turno con le seguenti gare: Montemilone Pollenza-Elfa Tolentino; Portorecanati-Esanatoglia.

Classifica. Elpidiense Cascinare 59; Camerino 53; Appignanese 47; Settempeda 45; Folgore Castelraimondo 37; Portorecanati* 34; Vigor Montecosaro 34; Caldarola 31; Elfa Tolentino* 29; Montemilone Pollenza* 28; Urbis Salvia 27; Esanatoglia* 24; Cingolana San Francesco 23; Montecosaro 21; Sarnano 15; Cska Amatori Corridonia 13. * una gara in meno