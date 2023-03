Bocce, Torresi-Sampaolo vincono a Macerata

La coppia David Torresi e Franco Sampaolo del Loreto si è imposta al Trofeo del Centenario, gara nazionale per coppie di tutte le categorie, per le celebrazioni per i cento anni della Bocciofila Maceratese, presieduta da Sergio Compagnucci. La gara, diretta da Silvio Giustozzi, ha visto al via 243 coppie, di cui 48 di categoria A. I vincitori Torresi e Sampaolo hanno sconfitto le altre coppie di categoria A, nei quarti Luca Sabbatini e Leonardo Stacchiotti (Montesanto) e in semifinale Stefano Magi-Giorgio Allegrezza (Rinascita Pesaro), battuti per 12-1. La coppia pesarese è dunque la terza classificata della competizione. Al secondo posto, invece, i finalisti Pasquale Storti-Franco Illuminati (Porto Potenza), bravissimi ad emergere dal lato del tabellone in cui erano concentrate le formazioni di categorie B e C, eliminando in semifinale Marco ed Ermanno Fiori (Città di Ascoli), due fratelli di 87 e 81 anni che meritano applausi per essersi piazzati al quarto posto. Per i due del Porto Potenza, però, è arrivato il semaforo rosso in finale contro i più forti Torresi-Sampaolo.