Boom di adesioni ai tornei Cleti e Velox

Domani ultimo giorno per iscriversi ai tornei di calcio giovanile Velox e Cleti edizione 2023. Con l’adesione da parte dell’Ancona sia per Allievi che per Giovanissimi, ad arricchire ulteriormente le kermesse curate dalla Maceratese, siamo ben oltre le 50 società partecipanti. Anzi per quanto riguarda il Cleti, riservato agli Esordienti a 9, il responsabile organizzativo Marcello Temperi fa presente che dovrà essere imposto un tetto massimo a 28 formazioni. Questi i club della nostra provincia (oltre ovviamente alla Maceratese) che hanno già formalizzato l’ok: per il Velox Allievi United Civitanova, Montecosaro, Montemilone Pollenza, Aurora Treia, Sangiustese, Civitanovese, Camerino Castelraimondo, Matelica, Academy Civitanovese. Per il Velox Giovanissimi Robur, United Civitanova, Montemilone Pollenza, Aurora Treia, Sangiustese, Civitanovese, Camerino Castelraimondo, Matelica, Academy Civitanovese. Per il Cleti infine Porto Potenza, Corridonia, United Civitanova, Aurora Treia, Montemilone Pollenza, Robur, Civitanovese, Camerino Castelraimondo, Academy Civitanovese.

an. sc.